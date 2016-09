Cover des Jahres 2015

Aus guter Tradition sind im ersten Heft des neuen Jahres unsere Leserinnen und Leser an der Reihe. Wir möchten wissen: Welches der zwölf STADTBLATT-Cover in 2015 war das beste? Welches hat den Nagel auf den Kopf getroffen? Womit haben wir begeistert oder überrascht? Von den Osna­brückern auf Wohnungssuche im Januar bis zum Weihnachts-Fieber im Dezember – es lohnt sich zu mailen, welches der Lieblingstitel des vergangenen Jahres war.

Unter den Einsendern verlosen wir 1 x 2 Tickets für den ausverkauften Auftritt von Helge Schneider am 3.2.2016 in der OsnabrückHalle und 1 x 2 Tickets für Jogis Eleven am 13.3.2016 im Rosenhof.

So bequem kann man mitmachen!

Einfach eine Mail mit der Nummer des Lieblingscovers und einem Stichwort für den Wunschgewinn (Helge Schneider / Jogis Eleven) an: redaktion@stadtblatt-osnabrueck.de oder per Postkarte an: STADTBLATT Osnabrück, Möserstraße. 27, 49074 OsnabrückEinsendeschluss: Montag, der 18.1.2016 Der Rechtsweg ist ausgeschlosssen.

Wir wünschen viel Glück! Die STADTBLATT Osnabrück-Redaktion