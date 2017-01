Cover des Jahres 2016

Aus guter Tradition sind im ersten Heft des neuen Jahres unsere Leserinnen und Leser an der Reihe. Wir möchten wissen: Welches der zwölf STADTBLATT-Cover in 2016 war das beste und schönste? Welches hat den Nagel auf den Kopf getroffen? Womit haben wir begeistert oder überrascht? VAbstimmen lohnt sich – wir verlosen drei tolle Preise.

1. Preis: Ein Kopfhörer der legendären New Yorker Marke Grado. Das Familienunternehmen aus Brooklyn ermöglicht Musik-Hören in ganz neuen Dimensionen. Gestiftet von HiFi Spectrum.

2. Preis: Ein Candle-Light-Dinner für 2 Personen im Restaurant Nokta inkl. Abholung mit einem VIP-Shuttle. Ganz entspannt chauffiert werden und dann türkische Spezialitäten genießen.

3. Preis: 1 x 2 Tickets für den Popsalon (20.-22.4.) von Zukunsftsmusik. Auf dem Osnabrücker Clubfestival spielen u.a. Drangsal, Oum Shatt, Keshavara sowie Österreichs neue HipHop-Queen Mavi Phoenix.

So bequem kann man mitmachen!

Einfach eine Mail mit der Nummer des Lieblingscovers und einem Stichwort für den Wunschgewinn (z.B. Nummer 6 / Popsalon) an: redaktion@stadtblatt-osnabrueck.de oder per Postkarte an:

STADTBLATT Osnabrück, Möserstraße. 27, 49074 Osnabrück

Einsendeschluss: Montag, der 16.1.2017 Der Rechtsweg ist ausgeschlosssen.

Wir wünschen viel Glück! Die STADTBLATT Osnabrück-Redaktion