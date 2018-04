LERSERBRIEF: Zum Artikel populistische Plagegeister (4.2018)

Anstatt die unwissenschaftlichen Thesen des Grünen Ratsherrn Hagedorn („Tausende von Stickoxidtoten“) oder die wirren Einlassungen des Ratsgrünen Baumschutzwartes Tobias Demircioglu (der einen schrecklichen Forstunfall als „gerechte Rache der Natur“ kommentiert hat) ohne Gegenrecherche zu verbreiten, hättet Ihr hier die Chance gehabt, einen echten Experten und Umweltmediziner zu interviewen – dies dann faktenbasiert.

Statt Information also redaktionelle Konfrontation mit Dr. Lübbes Gegenspielern im Rat, die schon 2016 mit Neumarktabrissanzeigen reüssieren wollten und vorausschauend Bäume für einen Investor fällen lassen, der vermutlich nie kommen wird. Ist hier nicht die Rolle von Frank Henning (SPD), der sich hier als Steigbügelhalter für eine Finanzheuschrecke gefällt, hinterfragenswert ? Warum veröffentlichen die Grünen einen Werbefilm eines Immobilienakteurs auf ihrer Internetseite ? Wiegen die Investoreninteressen mehr als die der Osnabrücker Bürger ? (Tipp: Ein autofreier Neumarkt beschert dem Investor eine höhere Ladenmiete).

Es ist wahr, Facebook kennt keine „Nettikette“, aber für die Einträge der Besucher sind die Besucher selbst verantwortlich – die Verbotspartei sieht das natürlich anders. Warum unterliegt die FB-Seite der Grünen nicht Eurer geschätzten Betrachtung, auf welcher Autofahrer als „rasende Boliden“ einem ideologischen Generalverdacht ausgesetzt werden ? Ist es wirklich populistisch, die Regenbogler an ihre Wahlversprechen der „Wohlfühloase“ zu erinnern, wenn jetzt aus dem Neumarkt eine zweite Johannisstrasse mit 1800 Busbewegungen werden soll ? Am Neumarkt wohnt fast keiner – am Wall schon: Verschwinden die Stickoxide wirklich, wenn der Neumarkt geschlossen wird oder werden die Verkehre dann auf die Anliegerwohnstrassen und den Wall und seine Bewohner verschoben ? Jemand, der die Gesundheit der Mitbürger aufs Spiel setzt, um seine Verkehrsideologie durch zu setzen, bewegt sich nicht mehr in einem demokratischen Umfeld.

Mit etwas mehr Rechercheaufwand wäre Euch auf unserer Internetseite (www.bob-os.de) BOBs Engagement für die Anwohner der Sudetenstrase, die von der Konversion des Wissenschaftspark im wahrsten Sinne betroffen sind, unsere Papplos Aktion, mit welcher wir der Pappbecherflut in Osnabrück begegnen wollen, die Diskussion um die Schlossgartenumgestaltung, die Verschwendung von Steuergeldern oder die Neumarkteröffnung ins Auge gestochen. Diesen Erfolg haben wir übrigens nur mit der Hilfe und der Unterstützung vieler Osnabrücker erreichen können.

Wäre das nicht eine unvoreingenommene Zeile wert gewesen ?

Natürlich wollen auch die Regenbogler daran nicht erinnert werden – also hat BOB fast alles richtig gemacht – außer vielleicht sich in großer Naivität darauf zu verlassen, dass Journalisten die Hegel´schen Prinzipien bzw. Empfehlungen des Presserats (These, Antithese Synthese) beachten oder den persönlich gefärbten Kommentar als solchen auch kennzeichnen. Statt dessen werden im Stadtblatt Ratsmitglieder zitiert, die sich u.a. vor einer Sitzung die Verwaltungsvorlagen nicht durchlesen, sondern sich nach eigenem Bekunden lieber aus der Zeitung informieren lassen. Oder die Sitzungen gleich ausfallen lassen, weil sie sich mit den Vorlagen zu einer Entscheidung im Stadtentwicklungsausschuss nicht beschäftigt haben – im Falle der Sudetenstrasse sogar mehrmals!

Strengt Euch an! Das könnt Ihr besser!

Eure „autozentrierten“ Bobies!

BOB Osnabrück