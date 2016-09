STADTBLATT 02.2016

WHAT’S UP

Gastro & Nightlife-News



MUSIK

Ich swinge, also bin ich. Tom Gaebel ist die Wiederauferstehung von Frank Sinatra. Aber mit eigenem Profil.

NACHTAKTIV / EVENTS

Abtanzen im Februar. Es ist soweit. Das Finale des Singer/Songwriter Slams 2015/16 steht an.

BÜHNE

Frieden für Einsteiger. Benjamin Brittens Oper „Owen Wingrave“ ist keine leichte Kost.

KUNST

Der Preis ist heiß. Der Museums- und Kunstverein lobt einen neuen Preis aus. Für regionale Kunst.

KINO

In die Enge getrieben. Bei Quentin Tarantino wird es blutig. „The Hateful 8“ ist sein wievieltes Werk? Na? Obwohl: die Zählung ist gar nicht so einfach…

MEDIA

CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Spiele



WER WO WAS

Der Programmkalender. Osnabrück & Umland komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1.-29.2.2016

KLEINANZEIGEN

Die bunte Wiese der Leserwünsche



KLICK

Wann: 22.1.2016

Wo: Grüner Jäger

Was geht ab: 1. Bundesliga, Bayern gegen Hamburg

Wir fragen: Wer wird Meister und was gefällt Dir so am Rudelgucken?