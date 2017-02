Stadtblatt 03.2017

LEUTE

Katrin Lazaruk, Tape Art-Künstlerin

Julia Mikoleit, Sportfreunde Lotte

Thomas Meyer, Schlagzeuger

AUFGEFALLEN

Reden statt Schweigen. Er ist raus: der Debütroman der Osnabrücker Autorin Ada Dorian.

INTERVIEW

Gewandeltes Klima. Umweltökonomin Stefanie

Engel über Ökostrom, Bio-Lebensmittel …

TITELSTORY

Beats mit Haltung. Wir treffen die Local Heroes der Rap-Szene. Abseits von Knarren und nackter Haut.

ATELIERS

Mein Weltraum. Auf Atelierbesuch bei Henning

Bischof, Susanne Heitmann …

FITNESS

Fit in allen Lagen. Zwei große Sportmessen zeigen die größten Trends in diesem Jahr.

ORTSTERMIN

Pfeile werfen mit Flatrate. Eine Top-Adresse für

Osnabrücker Dartspieler: das Billardcafé Skyline.

FAMILIENSACHE

3, 2, 1, Start!. Eine Vernissage in der Kunsthalle Osnabrück ist nur was für Erwachsene? „Die Rakete“ tritt den Gegenbeweis an.

UMWELT

Völlig überrannt. Die 13. Ausgabe der Osnabrücker „Energiemesse“ steht an.