Stadtblatt 06.17

MUSIK

Der Pate des Britpop. „Modfather“ Paul Weller über seine Zusammenarbeit mit Boy George, den Brexit und seine kreative Geisterstunde.

NACHTAKTIV / EVENTS

Abtanzen im Juni.

Karneval im Sommer. Beim Holi Farbrausch sind

alle Schranken hoch und alle gleich.

BÜHNE

Urteilen Sie selbst! Ron Zimmering inszeniert das Theaterstück „Terror“ im emma-theater.

KUNST

Blaue Geometrie. Blaue Streifen schmücken die ­Gebäudefassaden am Marktplatz in Osnabrück.

Was haben sie zu bedeuten?

KINO

Abseits des Rampenlichts. Binnen zwei Wochen

starten Filme über Tupac Shakur, Whitney Houston und Chet Baker.

MEDIA

CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Spiele



WER WO WAS

Der Programmkalender.

Osnabrück & Umland komplett auf einen Blick.

Veranstaltungen und Termine vom 1.–30.6.2017

KLEINANZEIGEN

Die bunte Wiese der Leserwünsche.

KLICK

Wann: 9.5.2017. Wo: The Red Shamrock

Was geht ab: Quizabend im Irish Pub

Wir fragen: Was war die letzte Frage,

auf die Du keine Antwort wusstest?