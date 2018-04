Stadtblatt 18.04

LEUTE

Farina Thole, Kirstin Hengstmann, Festival­organisatorinnen

Kevin Mason, Bear-Foot Foods, Mietkoch

Amarino Pinto Pais, Pizzeria da Franco

AUFGEFALLEN

Trendiger Treter. Sneaker: Was macht sie so beliebt? Wir haben in Osnabrücker Läden nachgefragt.

INTERVIEW

Mehr Öffentlichkeit. Politik- und Sozialwissenschaftlerin Judith Conrads zu Geschlechtergerechtigkeit unf MeToo-Debatte.

TITELSTORY

Die Freiheit der Bewegung. Der Lindy Hop wird in Osnabrück immer beliebter. Ein Rundgang vom Projekt 36 bis zum Piesberger Gesellschaftshaus.