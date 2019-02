Stadtblatt 19.02

MUSIK

Nächstes Level. Sie sind auf dem Weg, eine der angesagtesten deutschsprachigen Indierock-Bands zu werden. Und sie kommen aus der Region Osnabrück – Hi!Spencer.



NACHTAKTIV / EVENTS

Abtanzen im Februar. Auf die Mütze. Der Rock’n’Roll Wrestling Bash ist ein schwitziger Mix aus Mexican Wrestling, Rock’n’Roll, Comedy – und Striptease.

BÜHNE

Schon schräg. Benni Stark ist auf „THE FASHIONIST TOUR – #kleider.lachen.leute“.

KUNST

Was statt wo. Vier lokale Tipps.

KINO

Plötzlich erfolgreich? In „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ und „Alita: Battle Angel“ stellt Schauspieler Mahershala Ali sein Können unter Beweis.

MEDIA

CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Spiele

WER WO WAS

Der Programmkalender. Osnabrück & Umland komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1.2.-28.2.2019



KLEINANZEIGEN

Die bunte Wiese der Leserwünsche

KLICK

Wann: 12. Januar 2019, Wo: OsnabrückHalle

Was geht ab: Die Hochzeitsmesse „verliebt – verlobt – verheiratet“

Wir wollen wissen: Was wäre das Peinlichste, was auf Deiner/Eurer Hochzeit passieren könnte?