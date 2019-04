Stadtblatt 19.04

MUSIK

Fahrplan fürs Wochenende. Es ist Popsalon. Wieder lotet das Indoor-Festival die unendlichen Weiten zwischen Gitarrenriff und Elektro-Beats aus.



Abtanzen im April. Nach dem Eiersuchen. Am Ostersonntag öffnen die Wirte der Altstadt die Kneipen für Altstadt live.

Perfekter Raum. Das Theater Osnabrück spielt „Verbrennungen“. Besonders stark: das Bühnenbild.

Wahre Bilder, falsche Töne. „Blutsbrüder“ dokumentiert an Karl May, wie sich schriftstellerische Imagination in Bildern und Objekten fortsetzen lässt.

AEin Gauner & Gentleman. Schauspiellegende Robert Redford als charmanter Ausbrecherkönig.

Der Programmkalender. Osnabrück & Umland komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1.-30.4.2019



Wann: 15. März 2019

Wo: Theatervorplatz

Was geht ab: Fridays for Future

Wir wollen wissen: Was würdest Du unserer Umweltministerin gerne sagen?