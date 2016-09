STADTBLATT live, Winter 2015/2016

Das Heft – diesmal mit satten 80 Seiten – gibt’s wie immer kostenlos in vielen Restaurants, Cafés und weiteren Locations. Garantiert vorrätig ist das Magazin in der Tourist Info in der Bierstraße in Osnabrück – auch in den Tourist-Infos im Umland ist die Ausgabe erhältlich. Natürlich auch im STADTBLATT Büro in der Möserstraße 27.

Auch online kann das Heft übrigens gelesen werden. Einfach auf das Cover unten oder hier klicken.

Wie gewohnt setzen wir auf kulinarische Abwechslung. Unsere Lokalheldn aus aller Welt zeigen ihre Köpfe und öffnen ihre Töpfe. Lokalmatador Thomas Bühner steht uns Rede und Antwort: Seit 10 Jahren besternt er mit seinem Team nun schon das la vie. Und auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz: Testen Sie Ihr Lokal-Wissen anhand unseres Gastro-Quiz.

Es gibt viel zu entdecken. Das wird Ihnen schmecken!