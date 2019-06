Stadtblatt_19.06

LEUTE

Franziska Haucke, Projektleiterin Digitale Agenda

Jörg Kerll, Klangzentrum Osnabrück

Cindy Bessert, Musikpädagogin

AUFGEFALLEN

Heiße Beats. 2015 hat sich die Red Revolution Dance Crew gegründet, um HipHop zu tanzen.

INTERVIEW

Frischer Wind. Lars Biesenthal, Fridays For Future Osnabrück, trifft Dorothea Steiner, Ex-Bundestags­abgeordnete der Grünen.

TITELSTORY

Gehenswert. Charme und Flair: Die 10 schönsten Straßen der Stadt.

EISZEIT

Etwas für die Seele. Zwischen Tradition und Moderne liegt das Angebot der Eisdielen in Osnabrück. Wir haben mal geschleckt, was in die Waffel kommt.

POLITBÜRO

Zeig dich doch mal! Der AStA der Universität Osnabrück ist beim „Politisieren“ bisher nicht sehr erfolgreich.

ORTSTERMIN

Kellerkunst. Das Theater-Festival „Spieltriebe 8“ macht auch bei Tischgedeck-Hersteller Duni Station.