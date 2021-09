Stadtblatt September 2021

WHAT’S UP

Gastro- und Nightlife-News



MUSIK

Kalte Songs vom Sofa. New Model Army-Frontmann Justin Sullivan hat sein zweites Solo-Album „Surrounded“ veröffentlicht.

BÜHNE

Grüner für Klein und Groß. Das Figurentheater wagt mit dem Zyklus „Natur – Mensch – Technik“ einen neuen Aufbruch.

KUNST

Harte Botschaft. Die Ausstellung „asap – we must hurry to slow down“ im Kunstraum Hase29 zeigt: Wir leben verschwenderisch.

KINO

Der New-Jersey-Clan. „The Many Saints of Newark“ erzählt die Vorgeschichte der Erfolgsserie „Die Sopranos“.

MEDIA

CD’s, DVD’s, Bücher, Hörbücher, Spiele

WERWOWAS

Der Programmkalender Osnabrück und Umland komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1. bis 30.9.2021

KLEINANZEIGEN / IMPRESSUM

Die bunte Wiese der Leserwünsche.