Stadtblatt_19.10

MUSIK

Liedermacherinnen im Fokus. Der Konzertoktober steht im Zeichen junger Künstlerinnen.



NACHTAKTIV / EVENTS

Abtanzen im Oktober. Große Bühne. Andreas Weber über die Landes­meisterschaft im Poetry Slam

BÜHNE

Bittere Wahrheit. Die Probebühne fällt zurück in

alte Zeiten.

KUNST

Radikaler Remix. Tim Cierpiszewskis Rauminstalla­tion „Like a House“ ist ein Eindrucks-Overkill.

KINO

Lauf, wenn du kannst. Thriller mit sozialem Gewicht: „Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot“ und „Parasite“ erzählen absurde Geschichten.

MEDIA

CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Spiele

WER WO WAS

Der Programmkalender. Osnabrück & Umland komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1.-30.10.2019



KLEINANZEIGEN

Die bunte Wiese der Leserwünsche

KLICK

Wann: 07. September 2019

Wo: Auf dem Marktplatz an der Katharinenkirche

Was geht ab: Heimat shoppen

Wir wollen wissen: Was bedeutet Heimat für Dich?