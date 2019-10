Stadtblatt_19.11

MUSIK

Fette Fakten. Seit fast 30 Jahren sind Fettes Brot im deutschen HipHop unterwegs.



NACHTAKTIV / EVENTS

Abtanzen im November. Live und in echt. Bei „Rock in der Region“ stehen die Vorentscheide an.

BÜHNE

Gute Medizin. Beim 30. Osnabrücker Kabarett Festival häufen sich erneut die Schätze des Genres.

KUNST

Der Moment entscheidet. Zum dritten Mal findet das Young Urban Performance Festival statt.

KINO

Stille Helden. Lügnern die Stirn zu bieten, zeugt von Zivilcourage. Mit „The Report“ und „Official Secrets“ kommen zwei Politthriller in die Kinos.

MEDIA

CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Spiele

WER WO WAS

Der Programmkalender. Osnabrück & Umland komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1.-31.11.2019



KLEINANZEIGEN

Die bunte Wiese der Leserwünsche

KLICK

Wann: 18.10.2019

Wo: Lagerhalle, auf dem Osnabrücker Filmfest

Was geht ab: „Anote’s Ark“, eine Insel droht vom Ozean verschluckt zu werden

Wir wollen wissen: Wenn Osnabrück vom steigenden Meeresspiegel überschwemmt werden würde, was würdest Du am meisten vermissen?