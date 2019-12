Stadtblatt_19.12

MUSIK

Das große Nachspielen. Zum Ende des Jahres ist die Stadt fest in der Hand von monothematischen Coverbands: Dirty Deeds, The Iron Maidens, ReCartney, Schöne Frau mit Geld …



NACHTAKTIV / EVENTS

Abtanzen im Dezember. Starke Frau. Quincy Azzario gehört zu den welt­besten Handstand-Akrobaten.

BÜHNE

6 Dinge aus 6 Jahren. Wenn Globetrotter Nick Martin mit „Die geilste Lücke im Lebenslauf“ auf der Bühne steht, steht er nicht allein dort oben. Er hat Reise-Equipment dabei, als Kulisse.

KUNST

Licht muss fließen. Der Weg ist das Ziel: Im Kunstraum „hase29“ ist Martin Hesselmeiers „Poesie der Materie / Poetry of Matter“ zu sehen.

KINO

Der Schnüffler mit den Tics. Edward Norton zwischen Krankheit und Kriminalität.

MEDIA

CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Spiele

WER WO WAS

Der Programmkalender. Osnabrück & Umland komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1.-31.12.2019



KLEINANZEIGEN

Die bunte Wiese der Leserwünsche

KLICK

Wo: In der Café-Lounge der Uni am Westerberg.

Was geht ab: Die Adventszeit steht vor der Tür!

Wir wollen wissen: Was macht die Adventszeit für Dich aus? / Woran erkennst Du, dass bald Weihnachten ist?