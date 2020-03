Stadtblatt_20.03

MUSIK

Klassik, Grunge und Straßenmusik: Beranger.



NACHTAKTIV / EVENTS

Abtanzen im März. Der Wow-Effekt. Osnabrücks Internationale Wochen gegen Rassismus erleben einen Neuaufbruch.

BÜHNE

Eine wahrlich unsterbliche Liebe. Romeo und Julia sind DAS Liebespaar der Weltliteratur. Das Theater Osnabrück zeigt ihre Geschichte.

KUNST

7 aus 17. Das Museum am Schölerberg zeigt die Ausstellung „Mission 2030 –Globale Ziele erleben“.

KINO

Andere Welten, spannende Geschichten. Mit „Für

Sama“ und „Die perfekte Kandidatin“ starten zwei sehenswerte Filme aus Syrien und Saudi Arabien.

MEDIA

CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Spiele

WER WO WAS

Der Programmkalender. Osnabrück & Umland

komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1.-31.3.2020



KLEINANZEIGEN

Die bunte Wiese der Leserwünsche

KLICK



Wo: Cafeteria am Schloss

Was geht ab: Klausurenphase, die Studenten wollen prokrastinieren!

Wir wollen wissen: Was wäre das Erste, was Du als König/in von Osnabrück machen würdest?