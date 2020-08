Stadtblatt_2020.08

UMWELT

Bienensterben? Was das wirklich bedeutet, wissen nur wenige. Das „Wildbienen-Kompetenzzentrum“ am Lernort Nackte Mühle ist: Fleißig für die Biene.



WHAT’S UP

Gastro- und Nightlife-News.

MUSIK

Leinen los! Lange Zeit war Ebbe. Doch nach und nach können auch Mr. Hurley & Die Pulveraffen ihr Piratenschiff wieder zu Wasser lassen.

BÜHNE

Der Tod und sein Zuschauer. Das interaktive Krimi-Theaterstück „Tödliche Entscheidung“ wird coronabedingt als Video-Livestream aus dem emma-theater übertragen.

KUNST

Geile Zeit!? Mit „Reifezeit – zwischen Aufbruch und Albtraum“ gelingt dem Kunstraum hase29 eine großstadttaugliche Schau.

KINO

Mehr als nur vergesslich. Sally Potters „Wege des Lebens – The Roads Not Taken“ zeigt das Verdämmern des mexikanisch-stämmigen Leo in New York.

MEDIA

CD’s, DVD’s, Bücher, Hörbücher, Spiele