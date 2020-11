Stadtblatt_2020.11

WHAT’S UP

Gastro- und Nightlife-News



MUSIK

„Danke, dass ihr uns helft, Live­musik am Leben zu erhalten!“ Sagt Emlee Johansson von Thundermother.

BÜHNE

Quarantäne im Elfenbeinturm. Das coronakonforme Tanztheaterstück „Kunstraub“ erstickt das Potenzial von Tänzern*innen und Skript im Keim.

KUNST

Keimzelle Atelierhaus. Sechs junge Kunstschaffende, ein leerstehendes Haus unweit der Kunsthalle, ein ambitionierter Kulturförderer: Neuaufbruch.

KINO

Majas Rache. Noomi Rapace ist in „The Secrets We Keep – Schatten der Vergangenheit“ auf der Suche nach Gerechtigkeit.

MEDIA

CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Spiele

KWER WO WAS

Der Programmkalender. Osnabrück und Umland komplett auf einen Blick. Veranstaltungen und Termine vom 1.11. bis 30.11.2020