STADTBLATT Juli 2023

umwelt

„Man muss was tun!“ Kunst als Naturschutz: Der Osnabrücker Künstler Hendrik Spiess startet das Ausstellungsprojekt „As Far As The Eye can see“.

what’s up

musik

Ab ans Büdchen. Bis Ende August bietet die sommerliche Konzertreihe „Live im Grünen“ jeden Mittwoch handgemachte Musik auf dem Westerberg.

bühne

Was tanzende Körper erzählen. Um den Frieden kommt in Osnabrück in diesem Jahr niemand herum; Ende Juni/Anfang Juli läuft das internationale PeaceDance Festival.

kunst

Sechs Stunden Nachtschicht. Wie Kunstschaffende arbeiten, lässt sich in diesem Jahr an zwei Abenden bei der „Langen Nacht der Ateliers“, z. B. in der „Alten Post“, kennenlernen.

kino

Wenn zwei sich finden. Serienfans kennen sie als Action-Darstellerin. Jetzt spielt Priyanka Chopra Jonas die Hauptrolle in der romantischen Komödie „Love Again“.

media

werwowas

kleinanzeigen/impressum

