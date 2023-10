Stadtblatt Oktober 2023

what’s up

Gastro- und Nightlife-News

musik

Frickeln mit Flipperautomaten. Tangerine Dream sind neben Kraftwerk die bedeutendsten Vertreter elektronischer Musik aus Deutschland und erstmals seit 2014 auf Tour.

bühne

Wildes Dichterleben. Von Frauen mit Bärten und Männern in Röcken: Die über zwanzig Jahre alte Filmkomödie „Shakespeare in Love“ nimmt den Weg von der Leinwand auf die Theaterbühne.

kunst

Wach gerüttelt. 25 Jahre Nussbaum-Haus im 375. Jahr des Westfälischen Friedensschlusses: „#nichtmuedewerden“ stellt den Werken des Holocaust-Künstlers zeitgenössische Arbeiten gegenüber.

kino

Analog ist wieder in. Mit seinem japanisch-deutschen Spielfilm „Perfect Days“ zeigt sich Wim Wenders in Bestform. Damit knüpft er an die Tugenden seiner frühen Jahre an.

media

CD’s, DVD’s, Bücher, Hörbücher, Spiele

werwowas

Der Programmkalender Osnabrück und Umland komplett auf einen Blick.

kleinanzeigen/impressum

Die bunte Wiese der Leserwünsche.