STADTBLATT September 2023

leute

Stefan Pikulik, Führungsläufer

Sarah Wöstmann, Geschäftsführerin des Ringlokschuppens

Lars Kartins, Umweltingenieur

aufgefallen

Grüner Wohnen. Ein schönes, nachhaltiges und freundschaftliches Zuhause – gemeinschaftliches Wohnprojekt Petersbau e. V. hält nach Unterstützern Ausschau.

interview

„Gute Unterhaltung muss auch erstmal gelingen“. Spielzeitstart am Theater: Schauspieldirektorin Claudia Lowin über Institutionskritik, Erwartungsdruck und die Frage, wie es in Zukunft weitergeht.

friedenskunstwerk

Aufgegabelt. Man nehme 1.648 Heu-, Erd-, Mist- und Rübengabeln und befestige sie am Osnabrücker Rathaus. Wird „FORX. Pitchforks for Peace“ die Volksseele zum Kochen bringen?

nussbaum

Wie die Kunst Kraft gibt. Das MQ4 unternimmt im Friedensjahr 2023 mit der Schau „#nichtmuedewerden: Felix Nussbaum und künstlerischer Widerstand heute“ eine Standortbestimmung.

familiensache

Immer wieder was Neues. Der Hof Hauswörmann baut Gemüse an, produziert Eier. Neben dem Hofladen bietet er einen Abenteuerspielplatz und im Spätsommer ein Maislabyrinth an.

umwelt

Vorab den Ertrag checken. Balkonkraftwerke lassen sich recht fix und unkompliziert installieren. Die App „Solarertrag“ hilft bei der Kalkulation, ob sich die Investition lohnt.