STADTBLATT Juni 2023

leute

Philip Borgmann, Café in Bos Tanke

Laura Jessen, Gewerkschafterin und Juso-Vorsitzende in Osnabrück

Charlotte Hüttenrausch, Studentin

aufgefallen

Willkommen im Club. Kaum ist die legale Nutzung von Cannabis beschlossen, werden die ersten Anbauvereine gegründet. Heiner Bunselmeyer und Christoph Reit sind in Osnabrück am Start.

interview

„Enkeltaugliches Steckenpferd“. Holger Elixmann, VfL-Präsident über soziales Engagement, „Gemeinwohl“-Ticket, Mitgliederwerbung und dem Wunsch für die Zukunft des VfL.

titel

Bis an die Zähne. Kleine Waffenscheine haben Konjunktur in Osnabrück. Gefragt sind Maßnahmen, die Zahl der Waffenbesitzer:innen wieder zu senken.

lokalangebot

Auch Kaffee ist Kultur. Das Museumsquartier sucht für „Die Villa_Forum Erinnerungskultur und Zeitgeschichte“ einen Café-Betreiber. Nils-Arne Kässens führt über die Baustelle.

warenströme

Container-Liebe. Wie muss globaler Handel nach der Pandemie und angesichts der Klimakrise und Kriegen gestaltet werden? Die Ausstellung „Welthandel“ will Antworten geben.

familiensache

Selbst in der Hand. Die Frage, welche Ausbildung es sein soll, welcher zukünftige Beruf, kann auch das familiäre Leben ganz schön stressen. Aber es gibt Wegweiser.

umwelt

„Man muss was tun!“ Kunst als Naturschutz: Der Osnabrücker Künstler Hendrik Spiess startet das Ausstellungsprojekt „As Far As The Eye can see“.