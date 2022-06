STADTBLATT Juni 2022

umwelt

Manches wird wehtun. Claudia Leyers ist Osnabrücks neue Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz. Angesichts der Schwere der Klimakrise muss sie eine „Riesenaufgabe“ stemmen.

Geschichten sichtbar machen. Als Koproduktion mit dem „Morgenland Festival“ wird das inter­disziplinäre Musiktheater „Songs for Days to Come“ am Theater Osnabrück uraufgeführt. Wir sprachen mit Komponist und Solist Kinan Azmeh.

„Millis“ Erbinnen. Natasha A. Kelly kuratierte die Gruppenausstellung „I am Milli“. Elf Positionen, die auffordern, kolonialisierte Seh- und Denkgewohnheiten zu hinterfragen.

„Woher kommst Du – also ‚eigentlich‘?“ Mit „Herkunft“ läutet das Theater Osnabrück das Ende seiner Spielzeit ein. Eine Sternstunde für gutes Theater?

Renn, Julie, renn. In der frechen Tragikomödie „Der schlimmste Mensch der Welt“ steht das Porträt einer Osloer Endzwanzigerin stellvertretend für ihre Generation.

