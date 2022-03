STADTBLATT März 2022

what’s up

musik

Retrofuturistischer Road Trip. Martin Schmeing und sein Haseland Orchester schrieben „Musik für selbstfahrende Autos“. Ein Gespräch über Programmmusik, Popkultur, Mensch und Maschine.

bühne

Maß nehmen am Klassiker. Oldschool-Krimis laufen wie geschmiert: Das „Theater ohne Maß“ zeigt „Der Hexer“ von Wallace, das Stadttheater Christies „Mord im Orientexpress“.

kunst

Rückblick in drei Akten. Ein gläserner Pavillon: Diese Location an der Dielinger Straße ist mindestens so skurril wie die darin stattfindende, dreiteilige Retrospektive auf Monke.

kino

Größe ist nicht alles. „Game of Thrones“-Publikumsliebling Peter Dinklage setzt sich für die Gleichberechtigung klein­wüchsiger Schauspieler ein – und überzeugt in „Cyrano“.

media

CD’s, DVD’s, Bücher, Hörbücher, Spiele

