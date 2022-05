STADTBLATT Mai 2022

leute

Linda Effertz, Erik Halilaj und Franziska Apel, Organisator:innen des YellowBlue Festivals

Andreas Hamm, 45 Music

Runa Witte, Studentin

aufgefallen

Queere Kultur(en) sichtbar machen. Neben vielen anderen Veranstaltungen findet auch Gay in May in diesem Jahr wieder statt. Einer der Höhepunkte der queeren Kulturtage ist die Verleihung des Preises Rosa Courage.

ukraine-flüchtlinge

„Tag für Tag wurde es besser“. Olga Orel ist im März aus der Ukraine geflohen und lebt heute in Osnabrück. Dem STADTBLATT erzählt sie von ihrer Flucht, wie sie in die Friedensstadt kam und davon, wie sie ihre Zukunft sieht.

sicherheitspolitik

Die NATO-Legende. Ulrich Schneckener, Professor für Internationale Beziehungen & Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Osnabrück räumt mit den Verschwörungsmythen des Putin-Regimes auf.

interview

„Im Moment erleben wir einen U-Turn“. Das Jubiläum „375 Jahre Westfälischer Friede“ soll 2023 „richtungsweisend“ sein. Inhaltlich und konzeptionell halten Patricia Mersinger und Stefan Schmidtke, die Fäden in der Hand.

maiwoche 2022

Den Klassiker gehörig aufgefrischt! Die Maiwoche geht in die 48. Runde. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll das 10-tägige Musikfestival mit über 100 Bands auf fünf Bühnen mit neuen Schwung in die Zukunft starten.

stoffwechsel

Im Namen der Hose. Eine Allerweltshose wird im Osnabrücker Museumsquartier unter dem Motto „BLUE JEANS – Kult. Kommerz. Kunst“ zum vielschichtigen Exponat gemacht.

familiensache

Gut fürs Image. Das Zertifikat „Familien­freundliche Arbeitgeber“, vergeben über das Familien­bündnis der Region Osna­brück, klingt gut. Doch erfüllt das Label auch wirklich das, was es verspricht?